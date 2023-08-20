Агент: «Кейта Бальде будет ждать своего шанса в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Нет, мы не ищем ему новый клуб. Кейта будет ждать своего шанса», — приводит слова Пасторелло «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не включил Кейта Бальде в заявку на матч пятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

В текущем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 млн евро.

В эти минуты «Спартак» принимает на своем поле «Зенит». За текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.