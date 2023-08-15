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Червиченко: «У «Зенита» в атаке нет игрока, который является проблемой для соперников»

15 Августа 2023 • 21:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после ухода Малкома Филипе атака питерцев потеряла игрока, который был бы для обороны соперников настоящей проблемой.

«На кого сейчас «Зенит» может рассчитывать на острие? На Сергеева что ли? Сейчас у них нет такого игрока, который стал бы для соперников проблемой», - цитирует Червиченко Metaratings.

Напомним, что на данный момент питерский клуб идёт в первой десятке турнирной таблицы РПЛ – на восьмом месте, имея в активе семь очков. Отставание от первого места составляет пять баллов.

В грядущем, пятом туре РПЛ питерцы сразятся с принципиальным соперником в гостях - московским «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко
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