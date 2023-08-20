Корнеев: «У Бакаева изначально не было никакого шанса в «Зените»

Бывший функционер «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах нападающего Зелимхана Бакаева в санкт-петербургском клубе.

«У Бакаева изначально не было никакого шанса, когда он переходил в «Зенит». Да и сейчас его перспективы никак не улучшились», — заявил Корнеев изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Бакаев будет получать игровую практику пока «Зенит» не найдет замену Малкому, но в целом у него нет больших шансов закрепиться в основе.

В текущей кампании 27-летний вингер записал на свой счет только одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.