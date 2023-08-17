Мостовой: «Спартак» должен бороться за чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что команда Гильермо Абаскаля в этом сезоне должна бороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

Мостовой отметил, что из «Зенита» ушёл лидер в лице Малкома, в то время как «Спартак» никого не потерял и смог усилиться.

«Спартак» только приобрёл футболистов, от них никто не ушёл. Одним из кандидатов на чемпионство должны быть «красно-белые», они и должны быть там с такими затратами», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017, когда команду тренировал Массимо Каррера.