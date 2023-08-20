Агент Крамарича: Рассмотрим предложение от «Зенита», если оно поступит

Агент Матей Шкерго, представляющий интересы нападающего «Сочи» Мартина Крамарича, прокомментировал переезд игрока в российский клуб.

«Этим летом к Мартину проявляли большой интерес многие клубы, но мы решили перейти в «Сочи» из-за спортивного директора Андрея Орлова, который убедил игрока, что «Cочи» — лучший вариант для него», — приводит слова Шкерго Metaratings.

Агент добавил, что если Крамаричу поступит предложение от «Зенита» или от другой команды топ-уровня, то оно обязательно будет рассмотрено.

25-летний футболист перебрался в «Сочи» в текущее трансферное окно. В составе новой команды вингер сыграл в трех матчах чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.