Агент Чистякова рассказал о состоянии защитника

Агент защитник питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что есть шанс, что футболист сможет быть в заявке на матч пятого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

«Его состояние с каждым днем все лучше и лучше. Здесь такой момент: главное — раньше времени не выйти. Поэтому лучше все долечить как следует», - приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа, на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.