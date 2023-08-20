Юран прокомментировал поражение от «Факела»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении в матче пятого тура РПЛ против «Факела».

«Понятно, что я недоволен. Есть вопросы по игре. О чём договаривались — не выполнили, уступали в борьбе в первом тайме. Мы знали про продольные передачи — не доиграли. Были моменты, знали, что соперник будет играть длинными передачами», — заявил главный тренер нижегородцев в интервью «Матч ТВ».

По его словам, «Пари НН» планировал играть в созидательный футбол, чего не удалось показать на поле. Юран также считает, что проблемы с реализацией в гостевых встречах может быть связана с недостаточной раскрепощённостью.

Напомним, что «Пари НН» уступил со счётом 0:2, потерпев третье поражение в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.