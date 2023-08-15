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Защитник «Хетафе» Альдерете находится в шорт-листе «Спартака» слухи

15 Августа 2023 • 17:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Центральный защитник «Хетафе» Омар Альдерете попал в сферу интересов московского «Спартака».

Как сообщает SP Getafe со ссылкой на журналистку Гемму Сантос, «красно-белые» пристально следят за 26-летним парагвайцем, у которого на счету 12 матчей за свою национальную команду. При этом источник заявил, что на Альдерете есть и другой претендент — «Альмерия».

В прошлом сезоне игрок принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и получил десять желтых карточек. Контракт Альдерете с «Хетафе» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Альмерия Хетафе трансферы футбола - лето 2023 Омар Альдерете
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