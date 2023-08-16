​Сёмин назвал причины неудачного старта «Зенита» в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, в чём заключаются причины неудачного старта «Зенита» в новом чемпионате.

Отметим, что в четырёх турах Премьер-лиги «Зенит» набрал 7 очков из 12 возможных. Команда Сергея Семака потеряла баллы в матчах против «Ростова» (ничья 1:1) и «Динамо» (поражение 2:3).

«Во-первых, ушёл Малком - лучший игрок прошлого сезона. Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все игроки приехали вовремя в тренировочный лагерь «Зенита», - сказал Сёмин, чьи слова приводит Metaratings.

Сёмин отметил, что рулевой «Зенита» Сергей Семак справится с проблемами.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Спартака» на выезде. Стоит сказать, что питерцы становились чемпионами в каждом из пяти последних сезонов.