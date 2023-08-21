В воскресенье в рамках пятого тура чемпионата России проходило дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Питерская команда отпраздновала победу в Москве со счётом 3:1.

После игры один из болельщиков «Спартака» облил пивом корреспондента «Матч ТВ». Соответствующее видео показал телеграм-канал «Спорт День за Днём».

Стоит сказать, что продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» тоже проведёт на своём поле. В субботу, 26 августа, команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Ахмат». Игра стартует в 19:30 по московскому времени.