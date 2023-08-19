Шикунов: «Николсон изначально не нужен был «Спартаку»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе Шамара Николсона.

«Николсон изначально не нужен был «Спартаку». Он средний игрок, не формата Соболева. Шамара выставили на трансфер, это нормально», — заявил экс-работник «красно-белых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, руководство «Спартака» может не успеть продать ямайского форварда, предположив, что Шамара отдадут в аренду.

Ранее появилась информация об интересе «Уотфорда», который начал переговоры о подписании нападающего. В прошедшем сезоне Николсон провёл за «Спартак» 27 матчей и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока сборной Ямайки в четыре с половиной миллионов евро.