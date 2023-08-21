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​Бонгонда: Хотел сыграть с «Зенитом» с первых минут

21 Августа 2023 • 14:29 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий после матча против «Зенита», в котором он не попал в стартовый состав.

«Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше. Я хотел сыграть с «Зенитом» [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность», - сказал Бонгонда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:3. Бонгонда провёл на поле весь второй тайм, но забить не смог.

После пяти туров «Спартак» имеет в своём активе девять очков. От «Краснодара» и «Урала», которые делят место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на четыре очка.

Следующий матч «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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