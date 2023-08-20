«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В пятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Зенит
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Протокол игры
|33'Вендел Маркус (0:1)
Свинов Илья•Рябчук Олег•Джикия Георгий•Дуарте Алексис•Денисов Даниил•Мозес Виктор27' (Зобнин Роман (27') •Мартинс Кристофер•Медина Хесус•Промес Квинси•Игнатов Михаил• 10'Соболев Александр Сергеевич
Кержаков Михаил•Дуглас Сантос•Алип Нуралы•Эракович Страхинья•Караваев Вячеслав•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Мантуан Густаво•Фернандес Марио•Сергеев Иван
20 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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