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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун упрекнул Абаскаля за выбор состава «Спартака»

21 Августа 2023 • 18:23 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о матче против «Зенита», который «красно-белые» проиграли на своём поле со счётом 1:3.

Федун отметил, что средняя линия «Зенита» сильнее средней линии «Спартака». Также экс-владелец московского клуба выразил непонимание из-за выбора состава Гильермо Абаскалем.

«Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита. Я не знаю, в чём причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После пяти сыгранных туров «Спартак» имеет девять зачётных баллов в своём активе. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Теперь «красно-белые» будут готовиться к домашнему поединку против «Ахмата». Матч пройдёт в субботу, 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Леонид Федун Гильермо Абаскаль
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