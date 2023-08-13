Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Специалист отметил, что на данный момент у него нет никаких ожиданий, а подготовка начнётся только после завтрашней восстановительной тренировки.

«Соперник всегда принципиальный, вне зависимости от того, на каком месте идут команды. Надеюсь, нас ждет хорошая игра, будем готовиться», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что принципиальный поединок состоится в следующее воскресенье, 20 августа, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».