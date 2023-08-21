Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

- Вам показалось, что Семак придумал что-то новое именно с точки зрения командных построений на матч со «Спартаком»?

- Понятно, что гости играли без Малкома, было немного новое построение игры в обороне. Вчера «Зенит» играл с пятью номинальными защитниками.

- Марио Фернандес, который как раз был номинально игроком обороны, постепенно вливается в состав команды?

- Естественно, ему тяжело, так как он много пропустил, но через игры он наберёт форму и будет полезен в этой позиции.

- А вам не показалось, что обороне «Спартака» немного не хватило характера?

- Дело не в характере. Тот же Джикия после травмы, это тоже накладывает свой отпечаток. Тем более, у него нет устойчивого партнёра по обороне. Джикия теперь не выглядит столпом обороны, которым он был три года назад.

- Вас удивил стартовый план Гильермо Абаскаля на игру?

- Честно говоря, удивил. Он не поставил в состав Бонгонда, для меня это загадка. Он хотел удивить «Зенит», но в большей степени он удивил «Спартак». Мы не увидели в составе Зобнина, который в последние годы является одним из лидеров команды. Зобнин всегда играет от ножа, а Абаскаль его не выпускает. Не зря Абаскаль после первого тайма сделал ряд замен. Значит, в перерыве он понял, что совершил ошибку.

Напомним, что «Зенит» не позволил «Спартаку» одержать первую победу над «сине-бело-голубыми» в рамках Премьер-лиги с 2017 года. В составе петербуржцев голами отметились Вендел (дубль) и Матео Кассьерра.