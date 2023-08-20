Александр Мостовой: «Спартак» фаворит в матче с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграет против питерского «Зенита».

Экс-игрок сборной России отметил, что поединок будет непростым для обеих команд, к тому же команду с берегов Невы сейчас трясёт, и им нужно исправлять ситуацию.

«Думаю, сегодня «Спартак» — фаворит в этом матче. Шансы — 55 на 45 в пользу красно-белых», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Центральный матч пятого тура РПЛ начнётся в 19:30 по московскому времени.