Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказал свое мнение о супруге бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Вратарь отметил, что последние несколько лет не особо читает её комментарии, к тому же сейчас Зарема и её супруг не являются официальными лицами столичного клуба, и она вправе высказываться, как хочет.
«Но на самом деле, без Заремы и иже с ней было бы скучно. А Зарема — прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь», - приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Салихова входила в совет директоров «Спартака».
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