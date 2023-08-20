Агент Бальде рассказал, почему форвард не попал в заявку на матч против «Зенита»

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч пятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

«Почему Бальде нет на мачте с «Зенитом»? Решение главного тренера», - заявил агент в разговоре с «Чемпионатом».

В текущем сезоне Бальде принял участие в трех играх во всех турнирах, проведя на поле лишь сто минут, и не смог отметиться результативными действиями.

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 19:30 по московскому времени.