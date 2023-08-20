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Агент Бальде рассказал, почему форвард не попал в заявку на матч против «Зенита»

20 Августа 2023 • 18:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 0 ч. 39 мин.

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч пятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

«Почему Бальде нет на мачте с «Зенитом»? Решение главного тренера», - заявил агент в разговоре с «Чемпионатом».

В текущем сезоне Бальде принял участие в трех играх во всех турнирах, проведя на поле лишь сто минут, и не смог отметиться результативными действиями.

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 19:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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