Петржела: «У Семака больше привилегий, чем у других тренеров РПЛ»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможностях нынешнего тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«У Семака больше привилегий, чем у других тренеров РПЛ. Это напрямую связано с бюджетом «Зенита». Клуб может позволить себе покупать хороших игроков на каждую позицию», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, это не влияет на качество работы Сергея Семака, отметив, что текущий тренер «Зенита» уже вписал имя в историю клуба своими уникальными достижениями.

Напомним, что Сергей Семак стал наставником петербургского клуба в 2018 году, выиграв пять чемпионских титулов Российской премьер-лиги, один национальный Кубок и четыре Суперкубка.