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Петржела: «У Семака больше привилегий, чем у других тренеров РПЛ»

24 Августа 2023 • 18:34 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможностях нынешнего тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«У Семака больше привилегий, чем у других тренеров РПЛ. Это напрямую связано с бюджетом «Зенита». Клуб может позволить себе покупать хороших игроков на каждую позицию», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, это не влияет на качество работы Сергея Семака, отметив, что текущий тренер «Зенита» уже вписал имя в историю клуба своими уникальными достижениями.

Напомним, что Сергей Семак стал наставником петербургского клуба в 2018 году, выиграв пять чемпионских титулов Российской премьер-лиги, один национальный Кубок и четыре Суперкубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Властимил Петржела
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
24 Августа 2023 в 18:49
а чо у хрюндилей нищий спонсар??? тока чо та ане как кавыриляси в сваём карыти..так кавыряюца..))
wertygaz
24 Августа 2023 в 18:41
Ну так пусть перейдет в провинциальный клуб и докажет свою состоятельность. Работать под крылом сильного и влиятельного спонсора хорошо. А поднять клуб без больших возможностей вот где искусство.
TEREX
24 Августа 2023 в 18:46
та энта нада толька тибе..)) симаку та энта зачем..)) ни суй свой питак куды тибя ни просют..))
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