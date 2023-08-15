Агент: «Николсон будет готов к игре с «Зенитом»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что ямайский футболист сможет принять участие в матче пятого тура РПЛ против «Зенита».

«Шамар будет готов к игре с «Зенитом», — цитирует Портегу «Чемпионат».

Ранее агент Александар Важич сообщил, что «Спартак» намерен продать Николсона, который в прошлом сезоне забил за «красно-белых» четыре гола в 27 матчах.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа. Начало предстоящей встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмой «Зенит» на два очка.