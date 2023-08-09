«Спартак» продал уже 18 тысяч билетов на матч с «Зенитом»

«Спартак» примет на своём поле «Зенит» в рамках матча пятого тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых», на встречу с «Зенитом» уже продано более 18 тысяч билетов.

«На игре с «Зенитом» гарантированно будет рекордная посещаемость для нашего стадиона в начале этого сезона!» — написала пресс-служба столичного клуба.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков за три тура. Коллектив из Санкт-Петербурга с четырьмя очками располагается на седьмой строчке.