В агентстве защитника «Альмерии» Срджана Бабича в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».

«Да, такая опция существует, но еще ничего не решено», — заявили в PROMOESPORT.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» предложил «Альмерии» пять миллионов евро за 27-летнего футболиста.

В текущем сезоне Бабич принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором провел на поле все 90 минут.

Если верить СМИ, заработная плата футболиста в стане «красно-белых» составит полтора миллиона евро в год.