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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ Алаев: Даже половина Вендела — высококлассный игрок

23 Августа 2023 • 16:40 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о дубле бразильского полузащитника питерского «Зенита» Вендела в ворота московского «Спартака» в рамках пятого тура РПЛ.

Спортивный деятель отметил, что даже «половина Вендела» является высококлассным игроком, и его удивляет, что игрок полностью пропустил предсезонную подготовку и показывает невероятный уровень.

«Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады», - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что именно дубль Вендела помог питерской команде одержать победу со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Алиев Маркус Вендел
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Президент РПЛ Алаев: Даже половина Вендела — высококлассный игрок
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