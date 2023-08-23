Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о дубле бразильского полузащитника питерского «Зенита» Вендела в ворота московского «Спартака» в рамках пятого тура РПЛ.

Спортивный деятель отметил, что даже «половина Вендела» является высококлассным игроком, и его удивляет, что игрок полностью пропустил предсезонную подготовку и показывает невероятный уровень.

«Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады», - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что именно дубль Вендела помог питерской команде одержать победу со счётом 3:1.