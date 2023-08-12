Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин может сменить клубную прописку.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «красно-белые» ищут 29-летнему хавбеку новый клуб. По данным источника, «Спартак» уже предложил услуги Зобнина нескольким командам. При этом отмечается, что столичный клуб пока не получал конкретных предложений по хавбеку.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и забил один мяч. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Зобнина в шесть миллионов евро.

После четырех туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав девять очков.