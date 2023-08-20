Ловчев считает, что футболисты «Зенита» побаиваются «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча пятого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом» выразил мнение, что «сине-бело-голубые» побаиваются «Спартак».

По мнению ветерана, в текущем сезоне «Зенит» выглядит не лучшим образом, поэтому игроки петербургской команды не обладают прежней уверенностью в собственных силах.

«У петербуржцев сейчас нет наглой уверенности, что они — безоговорочные лидеры чемпионата. Они понимают, что не слишком хорошо провели последние матчи, и что их атакующий потенциал после отъезда Малкома существенно снизился. А другой бразильский лидер петербуржцев — Клаудиньо — как-то немного сник», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмой «Зенит» на два очка. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.