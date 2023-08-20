Перенос матча «Спартак» - «Зенит» маловероятен

Перенос центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» сыграет против питерского «Зенита», из-за погодных условий маловеротен, об этом сообщили сотрудники столичного клуба в социальной сети.

Н«о в любом случае, решение о проведении игры должен принять главный судья предстоящего матча Сергей Карасев за час до его начала», - говорится в сообщении.

Центральный матч пятого тура должен начаться на «Открытие Банк Арене» в 19:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.