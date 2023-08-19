Кавазашвили: «Без Джикии «Спартак» выглядит не очень хорошо»

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о важности Георгия Джикии для «красно-белых».

«Без Джикии «Спартак» выглядит не очень хорошо. Георгий — прирождённый центральный защитник и классный профессионал, который знает, где надо страховать, не рискует бросать зону и бежать вперёд, подключаться к атакам», — заявил участник ЧМ-1970, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, видно, как проседает центр обороны «красно-белых» с отсутствием Джикии, выделив при этом положительно качества Руслана Литвинова.

Напомним, что Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету игрока российской сборной четыре матча в рамках всех состязаний.