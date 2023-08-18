​«Спартак» подписал контракт с Бабичем

Срджан Бабич стал футболистом «Спартака». Сербский центральный защитник прошёл медицинское обследование и поставил подписи под трудовым соглашением с московским клубом. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что «Спартак» за трансфер 27-летнего Бабича заплатит 5 миллионов евро. В Москве серб будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

В 2022-2023 годах Срджан Бабич провёл четыре матча за сборную Сербии. На протяжении двух последних лет защитник выступал в Испании за «Альмерию».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита» на своём поле.