​РФС проведёт лекцию для «Зенита» в сентябре

Накануне стало известно о том, что «Зенит» написал письмо главе судейского комитета Российского футбольного союза Павлу Каманцеву с просьбой провести лекцию о современных трактовках футбольных правил. В службе коммуникаций РФС подтвердили получение письма от чемпиона России последних лет.

«Планируем, что лекция пройдёт во время паузы на игры сборных», - ответ из РФС приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс». Ближайшая пауза на матчи сборных пройдёт в сентябре.

Стоит сказать, что в новом чемпионате России прошло только четыре тура, однако спорных решений арбитров и даже судейских скандалов было немало.

На текущий момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 12 очков из 12.