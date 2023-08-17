Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС проведёт лекцию для «Зенита» в сентябре

17 Августа 2023 • 14:20 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Накануне стало известно о том, что «Зенит» написал письмо главе судейского комитета Российского футбольного союза Павлу Каманцеву с просьбой провести лекцию о современных трактовках футбольных правил. В службе коммуникаций РФС подтвердили получение письма от чемпиона России последних лет.

«Планируем, что лекция пройдёт во время паузы на игры сборных», - ответ из РФС приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс». Ближайшая пауза на матчи сборных пройдёт в сентябре. 

Стоит сказать, что в новом чемпионате России прошло только четыре тура, однако спорных решений арбитров и даже судейских скандалов было немало.

На текущий момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 12 очков из 12.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
СПАРТАК-56
17 Августа 2023 в 14:58
Руководство Газпрома правильно оценило ситуацию.
Судьи вконец обнаглели и осмеливаются показывать футболерам и тренерам карточки.
Пора приструнить!
Вот их и вызвали на ковер!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:35 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Все за рубежом говорят о «Спартаке»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Изидор не сыграет с «Краснодаром»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Его не ставят играть»: Агент допускает уход Николсона из «Спартака»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Соглашусь с тем, что «Зенит» не будет фаворитом в матче против «Спартака»
14:55 · Россия. Премьер-лига
​Смолов – о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Очень много мата – мне это не очень близко»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера рассказал, почему не покинул «Оренбург»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов попрощался с футболистами ЦСКА
14:28 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что Муро перенёс операцию
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Работаем над трансфером Карраскаля»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​РФС проведёт лекцию для «Зенита» в сентябре 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Оренбурга» Вера сможет сыграть против «Ахмата»
14:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать футболиста юношеской сборной Молдавии
13:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «К Дзюбе отнеслись лояльно, другой игрок получил бы иное наказание»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сапета - об уходе из «Динамо»: Гендир меня кошмарил и пытался шантажировать эксклюзив
Все новости
Рекомендуем