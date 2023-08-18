Ещенко заявил, что не пошёл бы в академию «Краснодара», так как ранее работал в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко, в настоящий момент занимающий пост руководителя программы развития молодёжного футбола «Кубани», рассказал, почему не согласился на работу в «Краснодаре».

«Я был в академии «Спартака», и если бы перешёл в академию «Краснодара», это было бы не очень хорошо с точки зрения морали. Я долгое время был в «Спартаке», где руководство пошло мне навстречу и нашло должность», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Напомним, Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе «красно-белых» защитник успел стать чемпионом России и провести в общей сложности 109 игр. В прошлом году Ещенко занимал пост помощника главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.