​Чистяков не готов играть за 100%

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ещё не успел полностью восстановиться после травмы, которую он получил в конце июля в игре чемпионата России против «Ростова». Об этом рассказал агент Андрей Талаев, который работает с футболистом.

«Решение об участии Димы в матче со «Спартаком» зависит от главного тренера и медицинской службы. На сто процентов он не готов играть», - сказал Талаев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Агент отметил, что пока непонятно, будет ли Чистяков в заявке на матч.

Матч пятого утра Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.