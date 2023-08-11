Червиченко: «С такой обороной разговоры о чемпионстве «Спартака» несерьёзны»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что с такой обороной «красно-белым» не светит чемпионство по итогам сезона.

«Разговоры о чемпионстве «Спартака» несерьёзны. С такой обороной… И посмотрите — каких соперников «Спартак» обыграл. Вообще почему «Спартак»-то? Меня это возмущает! Почему никто не говорит о «Краснодаре»?», - делится Червиченко с «Матч ТВ».

Напомним, что пятничным вечером «Спартак» впервые проиграл в новом сезоне, уступив на выезде в Екатеринбурге «Уралу» - 2:3.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Урал» - у клуба 10 набранных очков за четыре тура. Единоличным лидером турнирной таблицы после тура ещё может стать «Краснодар» (9 очков), если выиграет свой матч против «Оренбурга» на выезде. Также шанс на первое место теоретически есть у самарских «Крыльев Советов» (7 очков).