В воскресенье вечером в Москве пройдёт дерби двух столиц – «Спартак» сырает против «Зенита». Телеграм-канал «У Кузьмича» опубликовал видео с «Открытие Арены». На нём видно, что из-за сильных осадков подтрибунные помещения стадиона затапливает вода.

Стартовый свисток в матче между «Спартаком» и «Зенитом» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после четырёх прошедших туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе девять очков, а «Зенит» - семь.