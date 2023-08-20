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​Стадион «Спартака» затапливает перед матчем с «Зенитом» - видео видео

20 Августа 2023 • 16:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 2 ч. 10 мин.

В воскресенье вечером в Москве пройдёт дерби двух столиц – «Спартак» сырает против «Зенита». Телеграм-канал «У Кузьмича» опубликовал видео с «Открытие Арены». На нём видно, что из-за сильных осадков подтрибунные помещения стадиона затапливает вода.

 

Стартовый свисток в матче между «Спартаком» и «Зенитом» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после четырёх прошедших туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе девять очков, а «Зенит» - семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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