Вендел оформил дубль в матче со «Спартаком»

«Зенит» сделал шаг к победе в центральном матче пятого тура Премьер-лиги со «Спартаком». В конец первого тайма питерцы повели после удара Маркуса Вендела с 20 метров в правый нижний угол ворот. Он же упрочил перевес гостей в этом поединке. «Зенит» атаковал по левому краю поля, Клуадиньо сыграл вперед на Вендела, который метров с 15 вложил мяч в ту же точку ворот, что и час назад.

«Зенит» ведет со счетом 2:0 и может завершить пятый тур на третьем месте с отставанием от лидеров в одну победу. «Спартак» в одном балле позади. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.