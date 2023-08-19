​Джикия – о матче с «Зенитом»: «Он поможет понять дальнейший расклад сил»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча пятого тура Премьер-лиги против «Зенита».

«Сейчас всего лишь пятый тур, но во многом он поможет понять дальнейший расклад сил. Да, мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

По словам Джикии, для «Спартака» хорошо, что матч пройдёт дома. Капитан «красно-белых» отметил, что команда хочет прервать серию без побед в играх против «Зенита».

Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.