Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джикия – о матче с «Зенитом»: «Он поможет понять дальнейший расклад сил»

19 Августа 2023 • 16:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 2.50 X 3.60 2 2.65
20.08 19:30

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча пятого тура Премьер-лиги против «Зенита».

«Сейчас всего лишь пятый тур, но во многом он поможет понять дальнейший расклад сил. Да, мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

По словам Джикии, для «Спартака» хорошо, что матч пройдёт дома. Капитан «красно-белых» отметил, что команда хочет прервать серию без побед в играх против «Зенита».

Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.85 3.70 2.45
Видео
5 мин
Балтика Балтика
Урал Урал
0
0
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Реал Сосьедад» надеется подписать Захаряна в субботу
17:31 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаю, что юбилей Екатеринбурга является каким-то дополнительным фактором»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сенников подвёл итоги матча «Динамо» и ЦСКА
17:30 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Меня в ЦСКА не ждёт никто»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Усиление всем нужно, даже «Манчестер Сити» усиливается в каждое трансферное окно»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Уткин низко оценил дерби «Динамо» - ЦСКА
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему «Спартак» много пропускает
17:15 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «Мне кажется, это не весь наш потенциал»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Россия. Премьер-лига
Вероятно, победный гол Смолова в матче «Динамо» - ЦСКА - видео видео
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Я бы с удовольствием выступил в Европе»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Заболотный сыграл рукой, Смолов забил пенальти, «Динамо» повело в матче с ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Николсон изначально не нужен был «Спартаку»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Уход Малкома из «Зенита – минус для РПЛ в целом»
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Джикия назвал свою цель в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем