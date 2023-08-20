Кавазашвили: «По именам «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что «красно-белые» имеют более сильный состав, чем действующий чемпион России «Зенит».

«После ухода нескольких футболистов у «Зенита» больше нет преимущества по фамилиям. По именам в составе «Спартак» превосходит «сине‑бело‑голубых», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, нынешним летом петербургский клуб покинули полузащитник Далер Кузяев и нападающий Малком. После четырёх туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.

Очная встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.