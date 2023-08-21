Агент Вендела оценил физическую форму полузащитника

Агент полузащитника питерского «Зенита» Маркуса Вендела Тьяго Рибейро высказался о физической форме своего клиента.

«Все эти разговоры про лишние килограммы Вендела и плохую форму — глупость. Он это продемонстрировал в матче против «Спартака», - заявил агент в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что Вендел полностью пропустил предсезонную подготовку, а также не принимал участие в первых играх нового сезона, из-за чего был оштрафован.

Вчера, 20 августа, в матче пятого тура РПЛ против московского «Спартак» бразилец отметился двумя забитыми мячами, тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 3:1.