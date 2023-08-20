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Алип: «Ожидали от «Спартака» большего сопротивления» эксклюзив

20 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
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Полузащитник «Зенита» Нуралы Алип в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком».

- От «Спартака» ожидали большего сопротивления сегодня?

- Если честно, то да. Мы не думали, что он с первых минут будет делать забросы поперек. А так мы выполнили свою задачу, как просил Сергей Семак.

- «Спартак» совсем не был похож сам на себя. Почему?

- Не знаю. Это вопрос к их тренеру.

- Неудачный старт «Зенита» связан с уходом Малкома?

- Да нет. Просто мы сами не вышли на стопроцентный уровень. Думаю, это связано с непривычно короткой предсезонкой. Но сейчас мы уже набираем обороты. Даже Вендел сегодня нормально побегал.

- Ощущали давление из-за неудачного старта и нехватки очков?

- Да нет. Просто Семак нас на тренировках жестко гонял. А так все нормально.

- Были большие нагрузки?

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- В принципе, все как обычно. Просто мы делали работу очень сконцентрировано.

- В этом сезоне будет борьба за первое место? В последние годы ее не происходило.

- Конечно, будет. Нам предстоит работать до конца. Мы сейчас еще поднимемся на свое место и в конце года посмотрим.

- Кто будет бороться с «Зенитом» за золотые медали?

- Команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице.

- Даже «Урал»?

- Думаю, да. Нельзя списывать его со счетов. Любой клуб – это грозный соперник.

Елена Григорьевская

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Зенит Нуралы Алип
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