​«Спартак» будет обязан заявить Николсона на РПЛ, если форвард не уйдёт

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на нападающего Шамара Николсона. При этом если ямаец до закрытия летнего трансферного окна не найдёт себе новый клуб, «красно-белые» будут обязаны включить его в заявочный лист на сезон Российской премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Всего за «Спартак» Шамар Николсон провёл 43 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивает 26-летнего Николсона в 4,5 миллиона евро.