Умяров высказался о поражении «Зениту»

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче пятого тура РПЛ.

«До второго гола у нас были моменты, мы владели мячом и имели преимущество. Прямо 100% не было, но опасные подходы и удары были», — заявил хавбек «красно-белых», чьи слова приводит издание Sport24. По его мнению, сегодня подопечные Гильермо Абаскаля играли в более атакующем стиле, чем в четырёх предыдущих турах, также отметив, что «Спартак» в очередной раз не смог зацепиться за шанс в столь принципиальном поединке.

Напомним, что «красно-белые» уступил «Зениту» со счётом 1:3 в домашнем поединке Премьер-лиги. В составе «Спартака» отличился Александр Соболев.