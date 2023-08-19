​Джикия: «Уход Малкома из «Зенита – минус для РПЛ в целом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий по поводу ухода из «Зенита» Малкома. Как известно, бразильский футболист в летнее трансферное окно перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

«Он классный футболист, который стал лучшим бомбардиром и игроком прошлого сезона. Трансфер профессионала, который сделал за сезон тридцать голевых действий, это не только потеря для «Зенита», но и минус для лиги в целом», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

Отметим, что за «Зенит» Малком выступал на протяжении четырёх лет.

«Спартак» и «Зенит» пересекутся в дерби двух столиц в рамках пятого тура Премьер-лиги в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.