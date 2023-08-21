Ещенко: «В матче с «Зенитом» «Спартаку» не хватило агрессии»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о поражении «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению эксперта, «Спартак» в прошедшей встрече подвели плохая игра в обороне, а также недостаток агрессии.

«Спартаку» надо играть более надёжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча. «Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

В пяти турах РПЛ «Спартак» набрал девять очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 26 августа против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.