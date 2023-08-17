Агент сообщил, что Чистяков не рассматривает возможность ухода из «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из стана «сине-бело-голубых».

«Дмитрий не рассматривает никакие другие варианты, кроме «Зенита». Как будет дальше — посмотрим», — заявил агент «РБ Спорту».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что 29-летний футболист находился в шорт-листе команды, но до переговоров дело не дошло.

В нынешнем сезоне Чистяков появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

20 августа «Зенит» проведет матч пятого тура чемпионата России против «Спартака». Начало игры запланировано на 19:30 по мск.