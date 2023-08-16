Талалаев: «Спартак» летит вперёд и забивает, когда у него есть свободное пространство»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что «красно-белые» хорошо умеют пользоваться свободным пространством, благодаря чему и добиваются успехов.

«Команды, которые закрываются, доставляют спартаковцам определённые сложности. Но «Спартак» летит вперёд и забивает, когда у него есть свободное пространство», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Зенита». Начало — в 19:30 по московскому времени.