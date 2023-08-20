Бонгонда рассказал, почему не вышел в стартовом составе на матч против «Зенита»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему не вышел в стартовом составе на матч пятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

«Нужно спрашивать тренера, я сказал, что готов играть, но он решил так. Это футбол, я думаю, что надо уважать подобные решения», - заявил Бонгонда журналистам.

Напомним, что команда с берегов Невы одержала победу со счётом 3:1.

За семь проведенных игр во всех турнирах в нынешнем сезоне 27-летний футболист смог отметиться четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.