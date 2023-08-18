Петржела: «Зенит» не справится с давлением «Спартака» и потеряет очки»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием в преддверии матча «сине-бело-голубых» против московского «Спартака».

«Как Семаку настраивать команду? Я не знаю, что и посоветовать. У команды есть потери. Боюсь, что «Зенит» не справится с давлением со стороны «Спартака» и потеряет очки», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. «Зенит» располагается на шестой позиции, пополнив свою копилку на семь баллов.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.