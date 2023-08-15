Гладилин: «Спартак» можно назвать фаворитом матча с «Зенитом»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «красно-белых» можно назвать фаворитом грядущей встречи против «Зенита» в рамках пятого тура чемпионата России.

«Могу назвать «Спартак» фаворитом матча. «Зенит» с уходом Малкома и Кузяева ослабел, лишился двух игроков, бывших ключевыми для «Зенита» в атаке. А равноценные замены им в Питере пока не нашли», - делится Гладилин с «Газетой.Ру».

Напомним, что после тура четвёртого команды идут недалеко друг от друга: «Спартак» с девятью баллами занимает четвёртое место, «Зенит» с семью очками – на седьмом месте.