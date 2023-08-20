«Зенит» озвучил состав на игру со «Спартаком»

В воскресенье вечером в пятом туре чемпионата России пройдёт дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Наставник питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Битва между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Арене» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что в четырёх предыдущих турах нового сезона Премьер-лиги «Зенит» смог набрать семь зачётных баллов.