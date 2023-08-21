Быстров: «Абаскаль говорит не то, что нужно говорить тренеру в таких ситуациях»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился комментарием после поражения «Спартака» от «Зенита».

Встреча пятого тура чемпионата России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

«Недоволен тем, как «Спартак» действовал на своем поле. Недоволен и тем, как Абаскаль оправдывается после поражения. Он говорит не то, что нужно говорить тренеру в таких ситуациях», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После пяти туров «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

В следующем туре команда Абаскаля примет на своем поле «Ахмат». Матч состоится 26 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.