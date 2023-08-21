Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Абаскаль говорит не то, что нужно говорить тренеру в таких ситуациях»

21 Августа 2023 • 17:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился комментарием после поражения «Спартака» от «Зенита».

Встреча пятого тура чемпионата России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

«Недоволен тем, как «Спартак» действовал на своем поле. Недоволен и тем, как Абаскаль оправдывается после поражения. Он говорит не то, что нужно говорить тренеру в таких ситуациях», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После пяти туров «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

В следующем туре команда Абаскаля примет на своем поле «Ахмат». Матч состоится 26 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
21 Августа 2023 в 18:07
Абыскаль разве тренер? это циркач попрыгунчик визжит как настоящий Пепа,где они таких находят в стране полно тренеров молодых не хуже этих спанцев нет нужен обязательно иносранец
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
18:30 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ Алаев подвёл итоги матча «Спартак» - «Зенит»
18:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА анонсировал подписание контракта с Давилой
18:28 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о Бабиче в «Спартаке»: «Удивительный трансфер»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Федун упрекнул Абаскаля за выбор состава «Спартака»
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Федун указал на слабые трансферы «Спартака»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Леонид Федун высказался о возможной отставке Абаскаля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: Может быть, у Джикии пропала мотивация из-за четырёх миллионов евро в год 1
17:59 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: Надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Писарский стал виновником ДТП – он выехал на встречную полосу 2
17:48 · Россия. Премьер-лига
Эктов: «Краснодар» был сильнее «Локомотива»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
17:41 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков высказался о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии 1
17:40 · Россия. Премьер-лига
Только 3 команды в этом сезоне РПЛ пропустили больше голов, чем «Спартак»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Орлов упрекнул Абаскаля из-за жалоб на судейство 3
17:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Абаскаль — главный виновник поражения «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем